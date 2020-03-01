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      На Львовщине отец нарушителя правил дорожного движения ударил полицейского в лицо

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      В Брюховичах, что на Львовщине, полицейские остановили автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. Отец 21-летнего нарушителя препятствовал патрульным выдать водителю копию постановления о нарушении. В результате конфликта 43-летний мужчина ударил полицейского в лицо.

      Инцидент произошел поздно вечером 29 февраля. В Брюховичах, на улице Независимости патрульные остановили автомобиль Volkswagen. Его 21-летний водитель нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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      Патрульные начали оформлять нарушение. Однако за парня решился заступиться его 43-летний отец. Он вышел из автомобиля и начал агрессивно вести себя с патрульными. Он использовал нецензурную лексику.

      Водитель отказался брать копию постановления. А его отец заблокировал двери служебного автомобиля и не давал возможности патрульным попасть внутрь. Полицейские обратились к нему с просьбой прекратить такое поведение.

      Мужчина начал толкаться и ударил патрульную в лицо, повредив ей руку. После этого поступка он начал убегать, однако, далеко не убежал,
      – сообщили патрульные.

      Полицейские задержали его. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. "Вот так, обычное административное нарушение сына со штрафом в 340 гривен, переросло для папы в криминал", –подытожили в полиции.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Курьезные новости Транспорт Новые правила дорожного движения Полиция Новости Львова Новости Украины
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