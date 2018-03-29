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На Львовщине откроют 13 газовых скважин

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На Львовщине запустят 13 газовых скважин
На Львовщине запустят 13 газовых скважин / news.karpaty.rocks

В 2018 году на Львовщине наблюдается рост добычи газа по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году в эксплуатацию было введено 10 газовых скважин, то в 2018 году их должно быть 13. Для этого были выданы специальные разрешения на разработку 5 новых месторождений.

Об этом сообщила газета "День".

"Тот газ, что добывается здесь, поступает в домохозяйства Львовщины. Почти 700 миллионов кубических метров добывают на месторождениях Львовской области. Стратегия развития "Укргаздобычи" предусматривает добычу 20 миллиардов кубических метров к 2020 году, это столько, сколько нужно для обеспечения населения и бюджетной сферы", – рассказал первый заместитель главы ЛОГА Ростислав Замлинский.

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Для осуществления этого ПАО "Укргаздобыча" потратит 6 миллиардов гривен на закупку спецтехники. Она предназначается для обработки скважин. Это будет происходить в рамках Стратегии-2020, согласно которой предусмотрено, чтобы Украина стала энергетически независимой, а еще и имела возможность экспортировать газ. Кроме того планируется запуск первого в Украине виртуального газопровода в Закарпатской области.

Виртуальный газопровод – это перспективный новый проект ПАО "Укргаздобыча". Виртуальные газопроводы являются одним из методов добычи газа в сложных районах, где никто не добывал газ, это болота, горы, где нет подводов газопроводов, станций. Это установка компрессорных станций в горах, планируется туда подводить подъездные дороги и оттуда вывозить газ как натуральный, так и сжиженный. В этом году с лета мы планируем начать добычу газа и тогда мы сможем увидеть, какие запасы на каких глубинах у нас есть,
– анонсировал директор по подготовке и транспортировке газа ПАО "Укргаздобыча" Александр Гордиенко.

Отметим, что "Львовгаздобыча", которое является подразделением ПАО "Укргаздобыча", занимается эксплуатацией 40 месторождений на территории пяти областей Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Черновицкой. Их эксплуатационный фонд составляет более 500 газовых скважин.

Теги: Новости Украины Новости Львова
Источник: 24 Канал
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