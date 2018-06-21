На Львовщине открыли новый большой аквапарк: яркие фото и видео

Вчера, 20 июня, на Львовщине в поселке Сходница открыли современный аквапарк под открытым небом. На строительство аттракциона, которое начали в прошлом году, потратили 26 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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"У нас здесь одни из самых высоких горок в Украине – 24 метра. Как правило, аквапарки строят в областных центрах. Здесь, в Сходнице, аквапарк построен для привлечения туристов и создания визитки наших родных Карпат", – отметил владелец развлекательного комплекса Валентин Нечипоренко.

В частности, аквапарк включает в себя небольшие горки для детей и огромные спуски для взрослых.

Горки спускают посетителей в четыре бассейна.



На Львовщине открыли новый аквапарк



Большой аквапарк открыли в Сходнице



В Карпатах на Львовщине открыли новый аквапарк



На Львовщине начинает работу новый аквапарк

В Сходнице заработал крупный аквапарк

В Сходнице на Львовщине открыли аквапарк: