На Львовщине перевернулся квадроцикл: пострадали трое несовершеннолетних

В Сколевском районе на Львовщине перевернулся квадроцикл, в результате чего пострадали трое несовершеннолетних жительниц Львовщины.

Инцидент произошел 9 мая примерно в 14:00 на горе в селе Славское Сколевского района.

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Как информирует пресс-служба полиции Львовщины, квадроциклом управлял 42-летний местный житель. Мужчина не справился с управлением,, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних девушек возрастом 14-15 лет, которые приехали на отдых с Тернопольщины.

Всех трех доставили в больницу, одну после оказания медицинской помощи отпустили, двух других госпитализировали.

Полицейские решают, открывать ли уголовное производство.