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На Львовщине пятеро воспитанников детсада попали в больницу из-за отравления

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На Львовщине пятеро воспитанников детсада попали в больницу из-за отравления
На Львовщине пятеро воспитанников детсада попали в больницу из-за отравления / Иллюстративное фото

Пятеро воспитанников детсада на Львовщине попали в больницу с диагнозом "острый гастроэнтероколит". Такие случаи наблюдались в ДОУ №7 города Сокаля в период с 16 по 21 мая.

Об этом сообщил департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

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"Накануне поступило сообщение от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о госпитализации в период с 16 по 21 мая в инфекционное отделение Сокальской центральной районной больницы пятерых детей, которые посещали и питались в ДОУ №7 города Сокаля. У малышей диагностировали острый гастроэнтероколит", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас состояние пациентов удовлетворительное. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Теги: Новости Украины Дети отравление Новости Львова
Источник: 24 Канал
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