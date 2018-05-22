На Львовщине пятеро воспитанников детсада попали в больницу из-за отравления

Пятеро воспитанников детсада на Львовщине попали в больницу с диагнозом "острый гастроэнтероколит". Такие случаи наблюдались в ДОУ №7 города Сокаля в период с 16 по 21 мая.

Об этом сообщил департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации. Читайте также: Массовое отравление школьников в Николаеве: двое детей в реанимации "Накануне поступило сообщение от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о госпитализации в период с 16 по 21 мая в инфекционное отделение Сокальской центральной районной больницы пятерых детей, которые посещали и питались в ДОУ №7 города Сокаля. У малышей диагностировали острый гастроэнтероколит", – говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас состояние пациентов удовлетворительное. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий.