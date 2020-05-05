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      На Львовщине планируют с 1 июня начать туристический сезон

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      В Сколевских Бескидах создадут новый эко-маршрут
      В Сколевских Бескидах создадут новый эко-маршрут / lviv.travel

      Во Львовской области готовятся к потоку туристов из-за закрытых границ. Сезон открыть планируют 1 июня, а пока в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" разработают новые маршруты со стоянками для автомобилей.

      На Львовщине начали подготовку к возможному увеличению туристического потока. Поскольку, по прогнозам экспертов, путешествия за границу придется отложить, украинцы начнут искать интересные места внутри страны, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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      К этому во Львовской области начали готовиться заранее: подтягивают качество туристической инфраструктуры в области, объединяют предпринимателей.

      Есть май для того, чтобы сделать все максимально возможное: помочь скооперироваться и выйти из кризиса туристическому бизнесу, подумать над всеми вариантами и внедрить все вопросы безопасности, мероприятия в учреждениях питания и временного пребывания туристов,
      – заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод.

      Львовщина, говорит заместитель председателя ОГА, имеет все предпосылки, чтобы предоставить качественные и безопасные услуги для туристов.

      Туризм на Львовщине

      Нацонального природный парк Сколевские Бескиды охватывает 35 684 гектаров лесов, лугов и гор Прикарпатья и Карпат. Здесь уже разработаны 144 километра путей активного туризма и экологических троп. В частности, 8 эко-троп протяженностью 29 километров и 115 километров путей активного туризма.

      Сколе
      Сколевские Бескиды готовятся к приему туристов / Фото Львовской ОГА

      За полтора месяца в Сколе также должен появиться новый информационно-экологический центр с автостоянкой. Он станет стартовой точкой эколого-познавательного маршрута на гору Парашка и эко-тропой "К Альтане".

      Строительство этого нового информационного центра предусматривает проект "Развитие устойчивого туризма на природоохранных территориях", а финансируется он в пределах трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020.

      Кроме Сколе на Львовщине, также туристической точкой является территория заповедника "Тустань" и городок Славское с базами отдыха. В последнем планируют развивать велоинфраструктуры.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Путешествия Новости Львова Туристический бизнес
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