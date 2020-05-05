На Львовщине планируют с 1 июня начать туристический сезон

Во Львовской области готовятся к потоку туристов из-за закрытых границ. Сезон открыть планируют 1 июня, а пока в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" разработают новые маршруты со стоянками для автомобилей.

На Львовщине начали подготовку к возможному увеличению туристического потока. Поскольку, по прогнозам экспертов, путешествия за границу придется отложить, украинцы начнут искать интересные места внутри страны, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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К этому во Львовской области начали готовиться заранее: подтягивают качество туристической инфраструктуры в области, объединяют предпринимателей.

Есть май для того, чтобы сделать все максимально возможное: помочь скооперироваться и выйти из кризиса туристическому бизнесу, подумать над всеми вариантами и внедрить все вопросы безопасности, мероприятия в учреждениях питания и временного пребывания туристов,

– заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод.

Львовщина, говорит заместитель председателя ОГА, имеет все предпосылки, чтобы предоставить качественные и безопасные услуги для туристов.

Туризм на Львовщине

Нацонального природный парк Сколевские Бескиды охватывает 35 684 гектаров лесов, лугов и гор Прикарпатья и Карпат. Здесь уже разработаны 144 километра путей активного туризма и экологических троп. В частности, 8 эко-троп протяженностью 29 километров и 115 километров путей активного туризма.



Сколевские Бескиды готовятся к приему туристов / Фото Львовской ОГА

За полтора месяца в Сколе также должен появиться новый информационно-экологический центр с автостоянкой. Он станет стартовой точкой эколого-познавательного маршрута на гору Парашка и эко-тропой "К Альтане".

Строительство этого нового информационного центра предусматривает проект "Развитие устойчивого туризма на природоохранных территориях", а финансируется он в пределах трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020.

Кроме Сколе на Львовщине, также туристической точкой является территория заповедника "Тустань" и городок Славское с базами отдыха. В последнем планируют развивать велоинфраструктуры.