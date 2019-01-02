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      На Львовщине почти одновременно произошло два ДТП: фото и видео

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      На Львовщине почти одновременно произошло два ужасных ДТП
      На Львовщине почти одновременно произошло два ужасных ДТП / Полиция Львова

      В среду, 2 января, одна за другой произошло две аварии на Львовщине из-за скользкой трассы. Сначала в селе Ясеновцы столкнулись два автомобиля "Фиат", а затем в 300 метрах на этой же трассе съехала в кювет маршрутка.

      Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

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      В селе Ясеновцы столкнулось два "Фиата". По словам очевидцев, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с другим авто. В результате, семь человек были доставлены в больницу. Их из разбитых машин доставали спасатели.

      Аварія на Львівщині з
      Авария на Львовщине с "Фиатом"

      Позже стало известно, что 5 человек госпитализированы, еще двух обследуют. Со всеми пострадавшими работают медики, информация о точном количестве пострадавших уточняется.

      Видео с места происшествия (с сайта "Золочив.нет")

      Впоследствии на этой же трассе произошло еще одно ДТП – из-за гололеда водитель не справился с управлением, поэтому маршрутка съехала в кювет. К счастью, обошлось без пострадавших.

      Видео с места происшествия:

      К слову, полиция Николаева обнародовала видеозапись момента аварии, в которой водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, ехавший в противоположном направлении. В результате аварии погибло 8 человек, включая троих детей.

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Авто Транспорт Новости Львова Полиция
      Источник: 24 канал
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