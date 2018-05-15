На Львовщине подготовили первых служебных собак для спецназа

В Великих мостах на базе центра Госпогранслужбы уже прошли трехмесячную подготовку со своими наставниками хвостатые силовики. Первый батальон из семи поисково-штурмовых собак уже готов к службе.

Спецназовцу Сергею из харьковского КОРДа достался двухлетний Ишь. С овчаркой познакомились они в Великих Мостах три месяца назад. Говорит, что до встречи со своим четвероногим напарником с животными дружил на любительском уровне.

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"Задача у собак-штурмовиков задерживать нарушителей. Это не поиск наркотиков, оружия или что-то такого. Поэтому было трудно, но теперь все нормально, будем работать", – рассказал боец ​​Сергей.

Чему же научились специально тренированные воспитанники только за квартал, бойцы КОРДа демонстрируют во время открытой тренировки. Это базовые элементы подготовки, направленные преимущественно на штурм террористов.

"В жизни бывают разные ситуации, когда не всегда есть возможность заходить в помещение или в транспорт. И очень велика вероятность потерять бойцов. Но пусть уж потерять служебную собаку, чем человека", – отметил заместитель департамента КОРД Иоанн Скот.

Тренировка служебных собак

Кинологический учебный центр Госпогранслужбы в Великих Мостах имеет большой опыт подготовки служебных собак. Но на этот раз задача была не из простых – подружить уже зрелых собак с спецназовцами, которые не учились никогда на кинологов.

90% подготовки это практическая работа. Люди первые две недели изучили ускоренный теоретический курс и остальное все овладевали на практике,

– рассказал начальник цикла кинологических дисциплин учебного центра Дмитрий Суржа.

Это первый выпуск служебных собак для спецподразделения полиции. Собачий батальон "Корпуса оперативно-внезапного действия" насчитывает пока семь четвероногих штурмовиков