На Львовщине полицейская насмерть сбила велосипедистку

На автодороге "Кудирявцы – Новый Милятин" Бугского района на Львовщине, старший сержант полиции насмерть сбила велосипедистку. Трагическое ДТП произошло вечером, 4 июня, около 19 часов.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"Двигаясь по автодороге "Кудирявцы – Новый Милятин" Бугского района, водитель автомобиля "Шкода Октавия", старший сержант полиции СРПП №3 Бугского ОП Каменка-Бугского ОП ГУНП во Львовской области, 1975 года рождения, жительница Каменка-Бугского района, совершила наезд на жительницу села Кудирявцы Бугского района, которая двигалась на велосипеде во встречном направлении", – говорится в сообщении.

В результате ДТП потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.