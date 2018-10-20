12:33
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      На Львовщине полицейский погиб в ДТП

      371 Читати новину українською
      ДТП на Львовщине
      ДТП на Львовщине / censor.net.ua

      На трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская возле села Мощана произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля патрульной полиции.

      Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на представителя Патрульной полиции Львова Марьяна Шпитака.

      Читайте также: Маршрутка врезалась в полицейскую машину в Киеве

      В результате ДТП погиб патрульный полицейский. Еще один патрульный, в возрасте 31 год, находится в тяжелом состоянии.

      ДТП на Львівщині

      ДТП на Львовщине, в котором погиб полицейский

      Причины аварии пока неизвестны, на месте происшествия работают следователи.

      Причины аварии пока неизвестны, на месте происшествия работают следователи.

      Во время выполнения служебных обязанностей в страшном ДТП погиб наш коллега, 22-летний патрульный полицейский Назарий Присташ, – сообщили в полиции.

       

      Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Новости Львова ДТП с участием полиции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 20 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук