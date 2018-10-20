На Львовщине полицейский погиб в ДТП

На трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская возле села Мощана произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на представителя Патрульной полиции Львова Марьяна Шпитака.

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В результате ДТП погиб патрульный полицейский. Еще один патрульный, в возрасте 31 год, находится в тяжелом состоянии.

ДТП на Львовщине, в котором погиб полицейский

Причины аварии пока неизвестны, на месте происшествия работают следователи.

Причины аварии пока неизвестны, на месте происшествия работают следователи.

Во время выполнения служебных обязанностей в страшном ДТП погиб наш коллега, 22-летний патрульный полицейский Назарий Присташ, – сообщили в полиции.