На Львовщине полицейский погиб в ДТП
На трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская возле села Мощана произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля патрульной полиции.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на представителя Патрульной полиции Львова Марьяна Шпитака.
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В результате ДТП погиб патрульный полицейский. Еще один патрульный, в возрасте 31 год, находится в тяжелом состоянии.
ДТП на Львовщине, в котором погиб полицейский
Причины аварии пока неизвестны, на месте происшествия работают следователи.
Причины аварии пока неизвестны, на месте происшествия работают следователи.
Во время выполнения служебных обязанностей в страшном ДТП погиб наш коллега, 22-летний патрульный полицейский Назарий Присташ, – сообщили в полиции.
Источник: 24 Канал
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