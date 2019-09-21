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      На Львовщине полиция жестко разогнала активистов, которые блокировали российский уголь: видео

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      Полиция жестко разогнала активистов, которые блокировали российский уголь
      Полиция жестко разогнала активистов, которые блокировали российский уголь / nadbugom.in.ua

      Полиция силой разогнала участников блокады вагонов с углем в Сосновке на Львовщине. Правоохранители задержали 28 человек, среди них ветераны АТО и местные шахтеры.

      Спецназовцы полиции, применив силу, начали оттеснять участников блокады в Сосновке Львовской области от места блокирования вагонов с российским углем. В конце концов, полиция без всяких предупреждений начал задерживать ветеранов АТО и местных шахтеров, сообщили в пресс-штабе блокады торговли с оккупантами.

      Читайте также: Активисты блокируют российские вагоны с углем на Львовщине: детали и фотодоказательства

      Среди задержанных и первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Адвокат военного отметил, что часть людей сильно избита.

      В пресс-службе полиции отметили, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, загруженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

      Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они (активисты – ред. 24 канал) оказывали физическое сопротивление,
      – добавили в полиции.

      Полицейские задержали 28 человек и устанавливают их личные данные. Участники акции нанесли телесные повреждения 5 правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу.

      поліція львівщина вугілля
      Полиция разогнала активистов, которые блокировали российский уголь

      Полиция уже открыла уголовное производство за блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

      На Львовщине полиция жестко разогнала активистов, которые блокировали российский уголь: видео

      Что известно про блокаду российского угля на Львовщине?Активисты заметили вагоны с надписью "Росийские Железные Дороги" на станции Сосновка 1 сентября. Участники боевых действий, шахтеры и жители остановили поезд и начали бессрочную акцию протеста. Недалеко от станции активисты обустроили палаточный городок и начали круглосуточное дежурство. 21 сентября правоохранители пытались разогнать активистов каждых пол часа.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости России Полиция Железная дорога Протесты Угольная промышленность Новости Львова Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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