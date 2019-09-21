На Львовщине полиция жестко разогнала активистов, которые блокировали российский уголь: видео

Полиция силой разогнала участников блокады вагонов с углем в Сосновке на Львовщине. Правоохранители задержали 28 человек, среди них ветераны АТО и местные шахтеры.

Спецназовцы полиции, применив силу, начали оттеснять участников блокады в Сосновке Львовской области от места блокирования вагонов с российским углем. В конце концов, полиция без всяких предупреждений начал задерживать ветеранов АТО и местных шахтеров, сообщили в пресс-штабе блокады торговли с оккупантами.

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Среди задержанных и первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Адвокат военного отметил, что часть людей сильно избита.

В пресс-службе полиции отметили, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, загруженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они (активисты – ред. 24 канал) оказывали физическое сопротивление,

– добавили в полиции.

Полицейские задержали 28 человек и устанавливают их личные данные. Участники акции нанесли телесные повреждения 5 правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу.



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