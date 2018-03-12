На Львовщине попрощались с украинским военным Юрием Луговским

В Червонограде на Львовщине сегодня простились с разведчиком Юрием Луговским. Он был на фронте с первых дней войны, и за все время не было ни одного ранения. В пятницу солдат погиб от пули вражеского снайпера.

Также с Юрием Луговским попрощался его родной полк "Азов" в селе Урзуф Донецкой области. Червоноградцы же встречали воина на коленях. 12 марта 2018 года попрощаться с воином пришел едва ли не весь город. Отпели Юрия в храме, где еще от малого прислуживал при Господнем престоле.

Немногословен был, но за свои поступки он всегда отвечал. Я немного удивлена, конечно, что такой характер проявился у него. Очень мы грустим, очень нам жалко. Невозможно выразить словами ту боль, которую мы сейчас чувствуем,

— рассказала классный руководитель Юрия, учительница школы №9 Ольга Коваль.

Виктория Труш, учительница физкультуры в школе №9, добавила: "Самое главное, что мы учим тех детей, и даже не подозреваем, насколько они сильны. Что мы еще можем поучиться многому у них". Парень участвовал в Революции Достоинства. Пошел воевать добровольцем с первых дней войны. Сначала с батальоном "Донбасс", затем — с батальоном "Азов".

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Он защищал Широкино и Мариуполь. Ему удалось помочь собратьям выйти из-под Иловайского котла и до сих пор не иметь ни одного ранения. Юрия — псевдо "Баррет" — вражеский снайпер убил в прошлую пятницу.

Баррет — это винтовка американская 50-го калибра. Очень мощная. И так, как он был снайпером, то взял себе такой позывной. Пришел к нам снайпером. А затем был заместителем командира взвода разведки. Прошло бы еще гораздо времени — и он бы стал офицером. Это однозначно,

— отметил командир 1 батальона полка "Азов" Олег, позывной "Сухарь".

В эту среду, в День добровольца, Юрию должны были вручить именное огнестрельное оружие. Но не суждено. Друг Юрия Анатолий Иванец рассказал: "Юрий встречался с моей дочерью. Иногда, как приезжал, с внуком играл. Почти как член семьи был. Он был воин сразу. Видно было, что он лучше нас, тех, которые здесь стоим".

Тело Героя пронесли его родными улицами, где местные жители прощались с ним на коленях.

Напомним, на железнодорожном вокзале Киева найдено тело военнослужащего из Черновицкой области Виталия Вяльцева, который воевал на Донбассе.