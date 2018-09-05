На Львовщине посадили вандала, который сжег государственные флаги

Во Львовской области суд на полгода посадил вандала, который сжег 2 государственных флага.

Об этом сообщили в Едином государственном реестре судебных решений.

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Городокский районный суд Львовской области признал виновным 31-летнего жителя Сум, который в мае 2018 года сжег два флага Украины возле памятника жертвам политических репрессий.

Ночью 22 мая 2018 года сумчанин умышленно поджег флаги, установленные возле монумента. Суд признал его виновным и приговорил к шести месяцам ареста.

По данным судебных материалов, обвиняемый понимал, что совершает надругательство над государственным флагом, сейчас об этом жалеет. Защита обвиняемого просила суд о назначении штрафа, а не ареста, однако суд отказал, аргументируя это тем, что мужчина не имеет официального заработка.