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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

На Львовщине проходят соревнования разведчиков с призовым фондом 207 тысяч гривен

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На Львовщине в течение 4 дней соревнуются лучшие военные разведчики Украины. И это не только ради престижа подразделения и личного признания, но и ради немалого денежного вознаграждения.

Еще совсем недавно большинство из них пробиралось вплотную к врагу в настоящих боевых условиях. А сейчас же бойцы форсируют водоем, чтобы определить самых лучших и самых смелых разведчиков. Каждое подразделение имеет свой стиль, соревнования будут проходить 4 дня в 10 этапов.

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Соревнуются 5 лучших взводов десанта, морской пехоты, сухопутных войск Одесской военной академии и Нацгвардии. Оружие и почти сорок килограммов в каждом из мешков – это снаряжение, боеприпасы и провизия. Все это надо быстро и как можно незаметнее переправить через водную преграду и занять плацдарм на вражеской территории.

Чуть ли не большая часть линии фронта на востоке проходит именно по реке Северский Донец. Поэтому соревнования помогают моделировать настоящие боевые условия.

Учитывая, что разделение между враждебными сторонами идет по реке, поэтому один из этапов финала в Международном центре миротворчества и безопасности тоже состоит из преодоления водных преград,
– рассказал руководитель Западного регионального медиа-центра Александр Поронюх.

После водных испытаний военным нужно было спрятаться в укрытие и пройти путь, усеянный враждебными растяжками. Каждая ошибка стоит потерянных баллов, а на войне жизни.

Украинские разведчики будут соревноваться по 23 августа. Именно в день флага объявят победителей, которые получат награды. Призовой фонд – 207 тысяч гривен. Деньги распределят между командами, которые займут три первых места.

Теги: Новости Украины Новости Львова Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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