На Львовщине произошла стрельба: погибла девушка, еще один раненный

Во Львовской области произошла стрельба. Житель Харьковщины убил свою знакомую, а также ранил очевидца события.

В городе Пустомыты на Львовщине между 56-летним жителем Харьковской области и 22-летней девушкой произошел конфлик, сообщает ZAXID.net.

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По данным правоохранителей, мужчина выстрелил в свою знакомую, жительницу города Яворов, а также ранил очевидца происшествия, который пришел на помощь девушке. 22-летняя девушка умерла в скорой, а 42-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

Злоумышленник скрылся на микроавтобусе. На территории Львовской области ввели полицейскую операцию, для розыска и задержания нападавшего. Вскоре в лесном массиве между селами Навария и Поршна Пустомытовского района полицейские нашли микроавтобус.



От выстрела в голову умерла 22-летняя жительница Яворова / Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" и статье "покушение на убийство". Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.



Микроавтобус нападавшего / Фото: Нацполиция

Правоохранители обнародовали фотографию нападавшего. Им оказался 56-летний житель Харьковщины – Виктор Тур.



Виктор Тур / Фото: Нацполиция

В настоящее время полиция проводит допросы свидетелей происшествия и родственников участников события, чтобы выяснить причину конфликта.