На Львовщине произошла стрельба: погибла девушка, еще один раненный
Во Львовской области произошла стрельба. Житель Харьковщины убил свою знакомую, а также ранил очевидца события.
В городе Пустомыты на Львовщине между 56-летним жителем Харьковской области и 22-летней девушкой произошел конфлик, сообщает ZAXID.net.
Читайте также: Стрельба на Титова в Днепре: в полиции рассказали подробности
По данным правоохранителей, мужчина выстрелил в свою знакомую, жительницу города Яворов, а также ранил очевидца происшествия, который пришел на помощь девушке. 22-летняя девушка умерла в скорой, а 42-летнего мужчину госпитализировали в больницу.
Злоумышленник скрылся на микроавтобусе. На территории Львовской области ввели полицейскую операцию, для розыска и задержания нападавшего. Вскоре в лесном массиве между селами Навария и Поршна Пустомытовского района полицейские нашли микроавтобус.
От выстрела в голову умерла 22-летняя жительница Яворова / Фото: Нацполиция
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" и статье "покушение на убийство". Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Микроавтобус нападавшего / Фото: Нацполиция
Правоохранители обнародовали фотографию нападавшего. Им оказался 56-летний житель Харьковщины – Виктор Тур.
Виктор Тур / Фото: Нацполиция
В настоящее время полиция проводит допросы свидетелей происшествия и родственников участников события, чтобы выяснить причину конфликта.