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      На Львовщине произошла стрельба: погибла девушка, еще один раненный

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      Во Львовской области произошла стрельба. Житель Харьковщины убил свою знакомую, а также ранил очевидца события.

      В городе Пустомыты на Львовщине между 56-летним жителем Харьковской области и 22-летней девушкой произошел конфлик, сообщает ZAXID.net.

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      По данным правоохранителей, мужчина выстрелил в свою знакомую, жительницу города Яворов, а также ранил очевидца происшествия, который пришел на помощь девушке. 22-летняя девушка умерла в скорой, а 42-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

      Злоумышленник скрылся на микроавтобусе. На территории Львовской области ввели полицейскую операцию, для розыска и задержания нападавшего. Вскоре в лесном массиве между селами Навария и Поршна Пустомытовского района полицейские нашли микроавтобус.

      Поліція Львівська область
      От выстрела в голову умерла 22-летняя жительница Яворова / Фото: Нацполиция

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" и статье "покушение на убийство". Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

      Поліція пошук зловмисника
      Микроавтобус нападавшего / Фото: Нацполиция

      Правоохранители обнародовали фотографию нападавшего. Им оказался 56-летний житель Харьковщины – Виктор Тур.

      Віктор Тур нападник
      Виктор Тур / Фото: Нацполиция

      В настоящее время полиция проводит допросы свидетелей происшествия и родственников участников события, чтобы выяснить причину конфликта.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Стрельба Новости Львова Криминал Криминальные новости
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