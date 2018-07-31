На Львовщине произошло серьезное ДТП: пострадало 9 человек, среди которых итальянец

31 июля вблизи села Стоянов Радеховского района Львовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало по меньшей мере девять человек, среди которых гражданин Италии.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

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Водитель автомобиля Skoda Superb, житель Закарпатской области, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter, под управлением жителя города Луцк. В результате ДТП водитель и пассажиры Volkswagen Transporter – девять человек, получили травмы и госпитализированы в больницу,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие – жители Волынской и Закарпатской областей в возрасте от 23 до 55 лет, а один человек из числа пострадавших – 77-летний гражданин Италии.

Врачи диагностировали у большинства травмированных переломы ребер и ушибы различных частей тела. У иностранца обнаружили черепно-мозговую травму, скальпированную рану головы, закрытый перелом обеих плеч.

Правоохранители открыли по факту ДТП уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).