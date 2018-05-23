На Львовщине произошло ужасное ДТП, погибли 6 человек: жуткие фото

Сегодня утром, 23 мая, на трассе Киев – Чоп возле села Чучманы Бугского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции во Львовской области.

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В 7:20 поступило сообщение в дежурную часть о том, что возле села Вербляны произошло ДТП между микроавтобусом Mercedes Sprinter и грузовиком. Предварительно 6 человек погибли,

– сообщили в полиции.

Также отмечается, что еще три человека получили телесные повреждения. Кроме того, спасателям пришлось вырезать одного пострадавшего из поврежденного авто с помощью спецоборудования.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства и причины выясняются.



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