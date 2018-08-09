На Львовщине работница банка присвоила себе 4 миллиона гривен вкладчиков

На Львовщине работница банка обокрала вкладчиков. Женщина получала от клиентов денежные средства для внесения на счет и заключение договоров банковского вклада, однако даже не вносила их в кассу банковского учреждения.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Львовской области.

Читайте также: В Киеве на огромной взятке задержали руководителя фискальной службы

Правоохранители установили, что в течение 2017 года 51-летняя сотрудница банка получила от клиентов денежные средства для внесения на счет и заключение договоров банковского вклада. Когда же клиенты обратились в кассу банковского учреждения, выяснилось, что в действительности никаких счетов открыто не было. Деньги на срочных вкладах не поступали, поскольку женщина не вносила их в кассу банковского учреждения,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудница банка, присвоившая 75,4 тысячи долларов США и 56,6 тысяч евро, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступлений составило 4 миллиона гривен.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Галицким районным судом Львова женщине избрана мера пресечения в виде ареста, альтернатива – залог в размере 6 миллионов 864,4 тысяч гривен.