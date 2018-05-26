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На Львовщине разбились двое мотоциклистов, один из них погиб

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На Львовщине разбились двое мотоциклистов, один из них погиб
/ Иллюстративное фото

Смертельное ДТП произошло в субботу, 26 мая, в Зимной Воде подо Львовом. В результате ДТП погиб 21-летний мотоциклист, пассажир мотоцикла с травмами госпитализирован.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

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Предварительно установлено, что водитель мотоцикла "Сузуки", 21-летний житель Пустомытовского района, не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Пассажир, тоже 21-летний житель Пустомытовского района, с телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение,
– сообщают в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Львова
Источник: 24 Канал
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