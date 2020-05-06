На Львовщине выявили рекордное количество новых больных COVID-19, – Садовый

На Львовщине за сутки 5 апреля подтвердили 39 новых случаев коронавируса COVID-19. Это – рекордная цифра от начала пандемии.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил на своей телеграм-странице, что внимательно следит за динамикой заболевания.

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Он также заверил, что решение по ослаблению карантина будет приниматься только при условии, если количество заболеваемости будет идти на спад.

Накануне Кабмин принял решение продлить карантин до 22 мая, а с 11 числа начнется частичное снятие ограничений.

Какова ситуация с COVID-19 в Украине и на Львовщине?По состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксированы 12 697 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 пациентов, 1 875 выздоровели.



На Львовщине – 514 случаев коронавирусной инфекции, 15 человек умерли, 106 выздоровели.