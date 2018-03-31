На Львовщине состоялись соревнования национального первенства по горным гонкам

Львовщина собрала лучших водителей Украины на ралли "Grand Prix Truskavets". 21 пилот демонстрировал свое мастерство прямо в центре туристического города.

Короткая, динамичная трасса длиной не менее трех километров. Для этого специально перекрыли центральную часть курортного Трускавца. Здесь много поворотов и перепад высоты от 50 до 200 метров. Это уже второй раз Трускавец принимал этап чемпионата Украины.

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В прошлом году у нас была так называемая бочка. В этом году мы поставили три раллийных ретардеры, чтобы изменить картинку и показать пилотирование пилотов,

– рассказал организатор Grand Prix Truskavets Сергей Еженко.

Пилоты бросают вызов дороге самостоятельно, без помощи штурманов. Поэтому все ее особенности должны выучить наизусть. Сначала автолихачи преодолевают квалификационные заезды, затем финальные. На завершающем этапе спортсмены имеют по три попытки. Два наилучших результата добавляют и выводят итоговый показатель.

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