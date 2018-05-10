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На Львовщине сожгли ромский лагерь со всем имуществом, – омбудсмен

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На Львовщине сожгли ромский лагерь со всем имуществом
На Львовщине сожгли ромский лагерь со всем имуществом / Фото из свободных источников

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в среду, 9 мая, во Львовской области неизвестные сожгли ромский лагерь.

Об этом написала Денисова в Facebook.

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Вчера неизвестные сожгли ромский лагерь на Львовщине. В пожаре сгорело все имущество ромов, которые были вынуждены покинуть поселение. Это уже второй случай за последнее время. Я убеждена, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранителей,
– заявила она.

В частности, омбудсмен призывает правоохранителей провести тщательное расследование и применить меры, чтобы "не допустить такого в будущем".

Напомним, в Киеве на Лысой горе разобрали и сожгли лагерь ромов. Такой "рейд" совершили члены националистической организации С14.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Львова Ромы
Источник: 24 Канал
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