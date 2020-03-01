На Львовщине спасли бобров, которые упали в колодец: трогательное видео

В Червонограде, что на Львовщине, спасатели помогли бобрам, которые упали в колодец.

Двое грызунов упали в колодец и не смогли самостоятельно выбраться, сообщает ГСЧС.

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Первыми их заметили рыбаки, которые вызвали спасателей. Те в свою очередь достали бобров с помощью спасательной веревки и подручных средств.

Как только животных вытащили, их сразу отпустили в водоем.

Видео: спасатели вытащили из колодца бобров