На Львовщине стартовали соревнования Кубка мира по авиамоделированию

Львовщина принимает Кубок Украины по авиамодельному спорту, который входит в календарь Кубка мира. На арене воздушных баталий сошлись почти полсотни умельцев. А окраина села Дорошев на несколько дней превратилась в мини-аэродром.

Первыми в борьбу вступают пилоты метательных планеров класса F3K. Их самолеты изготовлены из композитных материалов: стеклоткани, кевлара и углеткани.

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Все модели радиоуправляемые, а в середине имеют специальный аккумулятор, приемник и четыре маленьких двигателя с редуктором.



Каждый планер имеет специальную начинку

Главная задача пилотов сделать все, чтобы их планер продержался в воздухе как можно дольше и совершил точную посадку. Именно эти факторы являются определяющими для судей.

С помощью специального штыря пилоты запускают свою модель в воздух. Процесс запуска очень похож на метание диска. Надо сделать один оборот вокруг себя и отпустить планер,

– сказал член сборной Украины по авиамодельному спорту Александр Синелицый.

Опытные участники запускают самолет со старта на высоту 60-70 метров. В течение каждого раунда участники зарабатывают баллы, которые затем суммируются и так определяют победителя. Для высокого результата важно поймать благоприятный воздушный поток.



Процесс запуска очень похож на метание диска

Пилотам на этом турнире противостоит сильный ветер, но он не способен сломать планы участников. Были готовы к сильным порывам и представители китайской делегации. Они, кстати, испытывают свои планеры в Украине уже второй раз.

Я живу на Севере Китая, а мой друг на Юге. Погода там очень отличается. Если сравнивать с Китаем, здесь сейчас лучше погода. Также я жил в Великобритании. Вы знаете, там каждый день дождь и ветер. Поэтому, в Украине прекрасная погода,

– отметил участник этапа Кубка мира Шеди Лю.

Кроме украинских умельцев и гостей из Поднебесной, свои модели поднимают в небо спортсмены из Польши. Также ожидают участников из Чехии и Словакии. В субботу и воскресенье соревновательную эстафету примут владельцы мощных моделей с размахом крыльев по 3-4 метра.