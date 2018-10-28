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      На Львовщине столкнулись автомобили, среди пострадавших – ребенок

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      ДТП во Львовской области
      ДТП во Львовской области / Фото из свободных источников

      В воскресенье, 28 октября, во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали 5 человек.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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      Столкновение произошло на трассе Киев – Чоп, вблизи села Ожидов.

      "В результате аварии пострадал водитель Peugeot, 50-летний житель Закарпатья, и двое его пассажирок, среди которых – 12-летняя девочка. В Opel травмы получили 32-летний водитель, житель Ивано-Франковской области, и его пассажир – 34-летний житель Киева", – говорится в сообщении.


      ДТП во Львовской области

      Всех пострадавших госпитализировали. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос об открытии уголовного производства.

       

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Львова Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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