На Львовщине столкнулись автомобили, среди пострадавших – ребенок

В воскресенье, 28 октября, во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Столкновение произошло на трассе Киев – Чоп, вблизи села Ожидов.

"В результате аварии пострадал водитель Peugeot, 50-летний житель Закарпатья, и двое его пассажирок, среди которых – 12-летняя девочка. В Opel травмы получили 32-летний водитель, житель Ивано-Франковской области, и его пассажир – 34-летний житель Киева", – говорится в сообщении.



ДТП во Львовской области

Всех пострадавших госпитализировали. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос об открытии уголовного производства.