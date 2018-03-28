На Львовщине трагически погиб мальчик, который копал убежище
На Львовщине десятилетний мальчик погиб в результате обвала грунта самодельного укрытия, которое он с друзьями хотел выкопать неподалеку частного домохозяйства.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Львовской области.
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Отмечается, что трагедия произошла около 19:50 в одном из сел Радеховского района.
Как установили правоохранители, возле одного из частных домохозяйств дети копали в земле убежище для игры, внезапно пласт почвы упал и засыпал одного из мальчиков.
"Поняв, что сами они вытянуть товарища не смогут, дети позвали на помощь взрослых. Однако, когда 10-летнего мальчика нашли, он уже не подавал признаков жизни", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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