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      На Львовщине украинскую древесину контрабандой вывозят в Европу

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      Отечественная древесина и дальше имеет спрос за рубежом. Несмотря на запрет экспорта необработанной древесины, в Европе и вообще в мире регистрируют импортируемый из нашей страны кругляк. Это несет большой вред не только для экологии, но и для экономики страны.

      В Роздольском лесничестве Стрыйского лесхоза в конце 2018 года лесники начали масштабную вырубку деревьев. Они уверяют, что такие действия необходимы, ведь деревья в аварийном состоянии и могут упасть на людей или автомобили.

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      Взамен общественный активист Виталий Майборода заверил, что были действительно поврежденные или гнилые деревья, но таких десяток, а не 1144. Также он отметил, что клеймо на дереве свидетельствует о том, что оно отведено под рубку как опасное. Однако Виталий отметил, что не все деревья с клеймом на самом деле несут опасность.

      Но рубят деревья преимущественно не ради безопасности, а ради денег. Стоимость дуба, который идет на фанкряж, достигает 20 тысяч гривен за кубометр.

      Здорове дерево, яке незаконно спиляли
      Здоровое дерево, которое незаконно спилили

      Стоит отметить, что украинская древесина очень интересна иностранным заказчикам. В 2017 году из Украины в Румынию, Польшу, Германию и Турцию уехали почти два миллиона тонн украинских дров. Взамен согласно таможенной статистике можно увидеть совсем другие цифры – более 610 тысяч тонн импортируемой из Украины деловой древесины, которую вывозить запрещено.

      Чтобы вывезти лес за границу, деловую древесину выдают за дрова. За весь 2018 год схватили лишь четырех нечестных экспортеров. Местные уверяют, что потеря леса приводит к экологическим проблемам, а также к недостатку кислорода.

      Все эти аферы происходят с четкого согласия руководства государства. Это знает и Генеральный прокурор, и руководство Министерства агропромышленного комплекса,
      – сказал мэр Львова и кандидат в президенты Андрей Садовый.

      Летом 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что из-за контрабанды Украина ежегодно теряет более 4 миллиардов долларов.

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      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Імпорт Контрабанда Экспорт
      Источник: 24 канал
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