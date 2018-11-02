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      На Львовщине умерла женщина, которая болела бешенством

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      В пятницу, 2 ноября, на Львовщине от бешенства скончалась 68-летняя София, которую укусила собака.

      Она просто проигнорировала все советы и три месяца не обращалась за помощью, хотя чувствовала себя плохо.

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      Ранее 24 Канал сообщал, что врачи боролись за жизнь женщины неделю. Это первый летальный случай после заражения бешенством за последние несколько лет.

      Бешенство начало проявляться десять дней назад. У госпожи Софии была общая слабость, боль в мышцах, судороги и температура. А на третий день болезни женщина потеряла сознание. После госпитализации в районную больницу появилось подозрение на бешенство. Ее доставили в областную инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии. Неделю она была в коме. Медики поддерживали ее жизнь на искусственной вентиляции легких.

      Что такое бешенство?Бешенство – острая инфекционная болезнь с поражением центральной нервной системы животных и людей. Лечения от бешенства не существует. На стадии появления первых симптомов болезни прививки уже не дают результата, и смерть наступает через несколько дней. Вирус бешенства, который попал в организм животного или человека, по нервным волокнам проникает в спинной, а затем головной мозг. Из мозга по нервным путям вирус распространяется в различные органы и ткани, попадая также в слюнные железы.

      Первые признаки бешенства проявляются на месте укуса: рубец припухает, краснеет, на укушенном участке тела чувствуется зуд и боли. Далее поднимается температура, исчезает аппетит, человек ощущает общую слабость. Инкубационный период болезни длится от 10 до 90 дней, в отдельных случаях – до года.

      Чаще всего человек заражается бешенством от кошек, лис и собак.

      Теги: Здоровье Новости Украины Лечение мир животных Новости Львова
      Источник: 24 канал
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