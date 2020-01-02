На Львовщине уничтожили 220 килограмм апельсинов: причина

Во Львовской области обнаружили зараженные плодовыми мухами апельсины, которые экспортировались из Турции.

Государственными фитосанитарными инспекторами при проведении контроля объектов регулирования в ВМО "Городок" таможенного поста "Западный" на Львовщине в грузе нашли зараженные апельсины из Турции. Об этом на официальном сайте сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте также: Мужчина 10 лет хранил еду из McDonald's и она почти не изменилась: фото

220 килограммов турецких апельсинов с карантинными организмами были уничтожены.

С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер – Турцию – будет отправлена нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Чем опасны средиземноморские плодовые мухи? Опасный инвазивный вид, карантинный объект, вредитель плодовых культур. Повреждают более 200 видов различных растений плодовых и овощных культур, преимущественно цитрусовых (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут), а также гранат, банан, инжир, хурму, персик, абрикос, сливу, черешню, яблоню, авокадо, кофе, землянику, финики, виноград, помидор, баклажан, болгарский перец и др.



Поврежденные личинками плоды преждевременно опадают. В местах повреждения мякоть плодов разрушается, хотя внешне они сохраняют здоровый вид. При яйцекладках повреждается кожица, что способствует гниению плодов и развитию плесени.



В районах распространения вида, при случаях его массового размножения, муха может полностью уничтожить урожай плодов, овощей и винограда. Муха повреждает и уничтожает в некоторых странах Средиземноморья и Южной Америки от 30 до 100% плодов таких важных культур как персик, абрикос и слива.