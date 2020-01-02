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      На Львовщине уничтожили 220 килограмм апельсинов: причина

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      На Львовщине уничтожили 220 килограмм апельсинов / ti.fitful.info

      Во Львовской области обнаружили зараженные плодовыми мухами апельсины, которые экспортировались из Турции.

      Государственными фитосанитарными инспекторами при проведении контроля объектов регулирования в ВМО "Городок" таможенного поста "Западный" на Львовщине в грузе нашли зараженные апельсины из Турции. Об этом на официальном сайте сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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      220 килограммов турецких апельсинов с карантинными организмами были уничтожены.

      С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер – Турцию – будет отправлена нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

      Чем опасны средиземноморские плодовые мухи? Опасный инвазивный вид, карантинный объект, вредитель плодовых культур. Повреждают более 200 видов различных растений плодовых и овощных культур, преимущественно цитрусовых (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут), а также гранат, банан, инжир, хурму, персик, абрикос, сливу, черешню, яблоню, авокадо, кофе, землянику, финики, виноград, помидор, баклажан, болгарский перец и др.

      Поврежденные личинками плоды преждевременно опадают. В местах повреждения мякоть плодов разрушается, хотя внешне они сохраняют здоровый вид. При яйцекладках повреждается кожица, что способствует гниению плодов и развитию плесени.

      В районах распространения вида, при случаях его массового размножения, муха может полностью уничтожить урожай плодов, овощей и винограда. Муха повреждает и уничтожает в некоторых странах Средиземноморья и Южной Америки от 30 до 100% плодов таких важных культур как персик, абрикос и слива.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Львова Криминал Продукты
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