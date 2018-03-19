На Львовщине упал самодельный летательный аппарат с контрабандой: фото

На Львовщине в селе Библо Старосамборского района упал в поле самодельный летательный аппарат, на котором 2 года перевозили контрабандные сигареты в Польшу.

Об этом рассказал депутат Старосамборского районного совета Василий Курий на своей странице в Facebook.

Читайте также: Контрабандист пытался переехать пограничников на внедорожнике, те открыли огонь по авто

"Как утверждают местные жители, этот "мотылек" целых два года дырчал, летая в Польшу и обратно. Поймать его не могли, или не хотели. Сел в поле из-за поломки. Пилот сбежал, но на место посадки приехало наземное сопровождение, которое было задержано пограничниками. На горячем взяли трех дельцов, один из Старосамборского района, два из Самборского", – сообщил депутат.

По его словам, самодельный летательный аппарат изготовлен довольно профессионально.

"Двигатель от мотоцикла BMW, тащил на себе пилота и 11 ящиков контрабандных сигарет", – отметил Курий.

В то же время, в Госпогранслужбе отказались комментировать данный инцидент, отметив, что этим делом занимается областное управление СБУ.



В селе Библо на Львовщине упал самодельный летательный аппарат



Самодельный воздушный транспорт перевозил контрабанду



Летательный аппарат упал на Львовщине



При изготовлении аппарата использовали двигатель от мотоцикла BMW