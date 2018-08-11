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На Львовщине в морге тела хранились без холодильных камер в период жары

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На Львовщине в морге в период жары тела хранились без холодильных камер
На Львовщине в морге в период жары тела хранились без холодильных камер / Фото из открытых источников

В Жидачевской центральной районной больнице, где работал морг, тела умерших в период жары хранились без специального оборудования и не в холодильной камере.

Сейчас проводится досудебное расследование, как отметили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

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По информации прокуратуры, об этом факте стало известно в ходе мониторинга новостей. В частности, 10 августа в новостях "ТСН" вышел сюжет, героем которого стал Иосиф Дроздовский. Мужчина забирал из жидачевского морга тело своей погибшей сестры. Корреспондентам он рассказал, что в помещении нет холодильных камер, а также летают мухи. Тело его родственницы находились там 4 дня и начало разлагаться.

Причиной стала задержка с оформлением бумаг, потому что разрешение на вскрытие не поступило из-за отпуска судьи, которая должна была одобрить процедуру.

По состоянию на 11 августа проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебными лицами больницы своих обязательств – правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Львова
Источник: 24 канал
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