На Львовщине в результате тройного автостолкновения погиб человек: водитель скрылся

Фото с места ДТП на Львовщине / Фото пресс-службы полиции

На автодороге Киев – Чоп в селе Нагорное Сколевского района произошло смертельное ДТП. Около 14:00 часов там столкнулись три автомобиля, в результате аварии погибла пассажирка одного из авто.