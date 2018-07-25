На Львовщине в результате тройного автостолкновения погиб человек: водитель скрылся
На автодороге Киев – Чоп в селе Нагорное Сколевского района произошло смертельное ДТП. Около 14:00 часов там столкнулись три автомобиля, в результате аварии погибла пассажирка одного из авто.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
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Столкнулись автомобили "Мерседес", "Ситроен" и "Таврия". Водитель "Мерседеса", оставив автомобиль, скрылся с места происшествия. Правоохранители устанавливают его местонахождение,
– говорится в сообщении.
От полученных в результате ДТП травм пассажирка "Таврии" скончалась на месте происшествия, водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников ДТП.