На Львовщине вандалы уничтожили памятник русскому поэту

В Золочеве на Львовщине, неизвестные разбили памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщил мэр города Игорь Гриньков на своей странице в Facebook.

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Мэр заверил, что в таких действиях нет политического мотива. Но добавил, что недавно с депутатами обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и хотели вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

"Предварительно депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина в ул. Бориса Золотника. Мы провели опрос и общество высказалось против. И сейчас улица носит имя русского поэта. Так же планировали обсуждение переименования сквера", – сообщил Гриньков.

Сейчас по факту вандализма, мэр готовит обращение в полицию.