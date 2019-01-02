На Львовщине во время родов умерла женщина

В Жидачевской центральной районной больнице скончалась роженица во время кесарева сечения. Сиротами остались трое детей.

Об этом сообщают "Подробности".

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В больницу 28-летняя женщина попала согласно плану родов. Кесарево сечение медики запланировали заранее. Противопоказаний на операцию у роженицы не было. Роды принимала врач с 30-летним опытом.

Девочка родилась здоровой, весом 3,5 килограмма. А вот роженицу спасти не удалось. Подробностей операции врачи не разглашают.

Во Львовском областном департаменте здравоохранения предварительно назвали причину смерти роженицы – осложнения от анестезии.

Отмечается, что врач-анестезиолог написал заявление на увольнение по согласию сторон. Никаких объяснений он не дает. Телефон выключил. Вместе с ним заявление написал и главный врач Жидачевской больницы.

"Конкретно я не могу говорить сейчас, потому что будет приказ на служебное расследование. Было вскрытие, будут соответствующие выводы и выводы, кто виноват", – рассказал Михаил Майданский, заместитель директора по медицинскому обслуживанию населения Жидачевской центральной районной больницы.

Правоохранители узнали о гибели и открыли соответствующее уголовное производство.

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