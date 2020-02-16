На Львовщине водитель "под кайфом" выехал на тротуар и сбил трех пешеходов – фото
Во Львовской области водитель автомобиля под действием наркотических веществ наехал на пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали.
ДТП произошло вечером 15 февраля на автодороге Городок – Комарно, информирует пресс-служба полиции Львовской области.
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В селе Черляны, Городоцкого района 39-летний водитель автомобиля "Таврия Славута" выехал на тротуар и сбил трех пешеходов,
– говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали. В больницу попали две женщины – в возрасте 19 и 49 лет, а также и 22-летний мужчина. Медики установили, что водитель "Таврии" находился в состоянии наркотического опьянения.
На Львовщине мужчина "под кайфом" выехал на тротуар и сбил трех человек / Фейсбук Нацполиции
Полиция задержала нарушителя, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.