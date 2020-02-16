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      На Львовщине водитель "под кайфом" выехал на тротуар и сбил трех пешеходов – фото

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      / Фейсбук Нацполиции

      Во Львовской области водитель автомобиля под действием наркотических веществ наехал на пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали.

      ДТП произошло вечером 15 февраля на автодороге Городок – Комарно, информирует пресс-служба полиции Львовской области.

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      В селе Черляны, Городоцкого района 39-летний водитель автомобиля "Таврия Славута" выехал на тротуар и сбил трех пешеходов,
      – говорится в сообщении.

      Пострадавших госпитализировали. В больницу попали две женщины – в возрасте 19 и 49 лет, а также и 22-летний мужчина. Медики установили, что водитель "Таврии" находился в состоянии наркотического опьянения.

      дтп
      На Львовщине мужчина "под кайфом" выехал на тротуар и сбил трех человек / Фейсбук Нацполиции

      Полиция задержала нарушителя, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Наркотики Транспорт Постраждалі Новости Львова Аварии и ДТП
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