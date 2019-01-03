На Львовщине впервые в Украине проведут массовую вакцинацию школьников
Во Львовской области впервые в Украине проведут массовую кампанию по увеличению уровня вакцинации от кори среди школьников.
Об этом во время пресс-конференции во Львовской облгосадминистрации 3 января заявила руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, передает zaxid.net.
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Ульяна Супрун отметила, что вакцинация не будет принудительной, однако напомнила о существовании приказа Минздрава о недопуске к обучению невакцинированных детей.
Министр рассказала, что в течение месяца в области будут собирать информацию, где есть невакцинированные дети. И будут проводить разъяснительные работы о важности вакцинации. А прививки проводитумуть в школах специальные бригады.
Гендиректор "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита отметил, что вакцины от кори закупаются Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и имеют соответствующие сертификаты качества.
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