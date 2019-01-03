22:05
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, сегодня
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      На Львовщине впервые в Украине проведут массовую вакцинацию школьников

      31 Читати новину українською
      На Львовщине проведут массовую вакцинацию школьников
      На Львовщине проведут массовую вакцинацию школьников / 4mama.ua

      Во Львовской области впервые в Украине проведут массовую кампанию по увеличению уровня вакцинации от кори среди школьников.

      Об этом во время пресс-конференции во Львовской облгосадминистрации 3 января заявила руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, передает zaxid.net.

      Читайте также: Когда нужно делать прививки ребенку: календарь

      Ульяна Супрун отметила, что вакцинация не будет принудительной, однако напомнила о существовании приказа Минздрава о недопуске к обучению невакцинированных детей.

       
      Ульяна Супрун
      "Уже 54 тыс. человек заболели и 21 человек умер от заболевания, которое можно очень легко предупредить вакцинацией. В Украине сейчас более 800 тыс. доз вакцины против кори. Мы начинаем во Львовской области специальную кампанию, чтобы вакцинировать в школах почти 20 тыс. тех детей, которые не вакцинированы и уже ходят в школу".

      Министр рассказала, что в течение месяца в области будут собирать информацию, где есть невакцинированные дети. И будут проводить разъяснительные работы о важности вакцинации. А прививки проводитумуть в школах специальные бригады.

       
      Ульяна Супрун
      "Мобильные бригады будут приезжать от школы к школе, в области есть 52 обученных экспертов по вакцинации, они будут в командировке от своих основных мест работы. Родители, которые не захотят, чтобы дети вакцинировались в школе могут обратиться к своему врачу и показать, что ребенка вакцинировали".

       

      Гендиректор "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита отметил, что вакцины от кори закупаются Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и имеют соответствующие сертификаты качества.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Львова Корь Здоровье Дети Лечение Вакцина Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      сегодня , 22:00 "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      Наталя Ромашова 135
      Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:02 Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
      105
      Трансферы украинских клубов 2019 года
      сегодня , 20:30 Трансферы украинских клубов 2019 года
      129
      Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки
      сегодня , 20:10 Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки
      Світлана Попова 617
      США и Трамп: охота на "персону №1"
      сегодня , 19:02 США и Трамп: охота на "персону №1"
      Борис Немировський 192
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук