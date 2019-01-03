На Львовщине впервые в Украине проведут массовую вакцинацию школьников

Во Львовской области впервые в Украине проведут массовую кампанию по увеличению уровня вакцинации от кори среди школьников.

Об этом во время пресс-конференции во Львовской облгосадминистрации 3 января заявила руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, передает zaxid.net.

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Ульяна Супрун отметила, что вакцинация не будет принудительной, однако напомнила о существовании приказа Минздрава о недопуске к обучению невакцинированных детей.

Ульяна Супрун "Уже 54 тыс. человек заболели и 21 человек умер от заболевания, которое можно очень легко предупредить вакцинацией. В Украине сейчас более 800 тыс. доз вакцины против кори. Мы начинаем во Львовской области специальную кампанию, чтобы вакцинировать в школах почти 20 тыс. тех детей, которые не вакцинированы и уже ходят в школу".

Министр рассказала, что в течение месяца в области будут собирать информацию, где есть невакцинированные дети. И будут проводить разъяснительные работы о важности вакцинации. А прививки проводитумуть в школах специальные бригады.

Ульяна Супрун "Мобильные бригады будут приезжать от школы к школе, в области есть 52 обученных экспертов по вакцинации, они будут в командировке от своих основных мест работы. Родители, которые не захотят, чтобы дети вакцинировались в школе могут обратиться к своему врачу и показать, что ребенка вакцинировали".

Гендиректор "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита отметил, что вакцины от кори закупаются Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и имеют соответствующие сертификаты качества.

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