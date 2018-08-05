На Львовщине выпал град размером с вишню: впечатляющие фото
5 августа на Львовщине выпал гигантский град размером с вишню. Пользователи соцсетей начали активно делиться снимками в интернете и обсуждать погоду.
В частности, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич обнародовал на своей Facebook-странице снимки с последствиями непогоды.
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Каменка-Бугская Львовская область. Град размером с вишню. Трасса Киев – Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны,
– написал он.
Добавим, что град во Львове и области выпал около 17:00.
"Прошла гроза, молнии, гром, ливень, – а сейчас светит солнце! Лето!" – пишут пользователи в соцсетях.
Источник: 24 канал
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