На Львовщине за транзит "евроблях" впервые внесли залог: известна сумма

1-2 декабря на Львовской таможне двое украинцев внесли 125 тысяч гривен залога за транзит по территории Украины двух автомобилей с европейской регистрацией.

Об этом сообщили во Львовской таможни ДФС, передает Zaxid.net.

Читайте также: Растаможка евроблях: что меняет новый закон

По словам таможенников, это первые случаи уплаты залога на территории Львовской таможни.

Один из владельцев автомобиля заплатил 70 тысяч гривен залога за автомобиль Ford Focus 2004 года, другой – 55 тысяч гривен за Skoda Octavia 2005 года выпуска. В целом таможня получила 125 тысяч гривен.

"Евробляхари" пересекли границу и оплатили залог на выходных, 1-2 декабря.

При условии, что владельцы растаможенных автомобилней вывезут их снова за границу, по заявлению они смогут вернуть деньги. Сумма залога – это стоимость растаможивания автомобиля. Ее необходимо платить при въезде из-за границы на автомобиле с иностранной регистрацией.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких автомобилей, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – что старше автомобиль, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон о автомобилях на еврономерах.

Что предусматривает закон об автомобилях на иностранном регистрации: смотрите видео