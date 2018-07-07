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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Львовщине задержали группу нелегалов из Ирака

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На Львовщине пограничники задержали восемь нелегалов из Ирака
На Львовщине пограничники задержали восемь нелегалов из Ирака / dpsu.gov.ua

На Львовщине пограничники задержали восемь нелегалов из Ирака, которые пытались незаконно попасть в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Информацию о нелегалах получили сотрудники ведомства. И сразу перекрыли возможное место пересечения границы. Среди задержанных – двое мужчин, три женщины и трое детей. Беженцев доставили в пограничное подразделение.

"Иностранцев доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств и проведения фильтрационно-проверочных мероприятий. Кроме того, будет устанавливаться круг лиц, которые помогали им в незаконном путешествии", – говорится в сообщении.

Напомним, в Италии в районе порта Кротоне обнаружили украинскую яхту с незаконными мигрантами. На борту находился 71 гражданин, среди них 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.

Теги: Новости Украины Новости Львова Ирак Госпогранслужба
Источник: 24 канал
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