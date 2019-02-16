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      На Львовщине задержали влиятельного наркодилера, который возил психотропы из Европы: фото

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      На Львовщине задержали влиятельного наркодилера
      На Львовщине задержали влиятельного наркодилера / Нацполиция

      На Львовщине задержали 38-летнего злоумышленника, который под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок транспортировал в Украину наркотики в больших количествах. В наркодельца изъяли психотропов более чем на два миллиона гривен.

      В полиции отметили, что задержанный имел связи с представителями наркобизнеса Западной Европы. Те продавали мужчине героин, кокаин и экстази большими партиями, а тот перевозил их через границу и уже сбывал в Украине.

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      На Львовщине задержали влиятельного наркодилера

      В подозреваемого изъяли 330 граммов героина, 250 граммов кокаина и 100 граммов МДМА (экстази). А также два карабина, пистолет и патроны к ним.

      Проводя крупные наркосделки, злоумышленник стал одним из самых влиятельных наркодельцов Львовщины и завозил на территорию области контрабандные наркотики и психотропы в особо крупных размерах,
      сказали в полиции.

      Если вину мужчины докажут, то ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества по статье 307.


      У мужчины изъяли кокаин, героин и экстази


      Подозреваемому грозит до 12 лет за решеткой

      Видео: На Львовщине задержали влиятельного наркодилера

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Львова Полиция Наркотики Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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