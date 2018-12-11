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      На Львовщине загорелся резервуар с нефтью

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      На Львовщине загорелся резервуар с нефтью
      На Львовщине загорелся резервуар с нефтью / Фото из открытых источников

      Во вторник, 11 декабря, на Львовщине вблизи нефтедобывающей вышки на территории Дрогобычского района загорелся резервуар с нефтью.

      Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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      Нефть загорелась в резервуаре емкостью 20 метров кубических. Кроме того, рядом с центром горения были расположены два амбары с нефтепродуктами: один на расстоянии около 5 метров, второй – 20 метров.

      К ликвидации пожара привлечены 37 спасателей и 9 единиц техники. Известно, что угрозы для населения нет.

      К слову, во Львовской области на шахте "Лесная" горняки устроили протест под землей. Они требуют погасить долги по зарплате. За октябрь шахтерам выплатили лишь 48% заработка.

      Теги: Новости Украины Пожар Новости Львова ГСЧС нефть
      Источник: 24 канал
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