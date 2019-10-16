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      На Львовском форуме по безопасности международные эксперты обсудят российскую угрозу для Европы

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      Львовский Форум по безопастности
      Львовский Форум по безопастности / zbruc.eu

      30 октября и 1 ноября во Львове уже в третий раз состоится Львовский Форум.

      Главная тема форума – "Россия в Европе – старые ошибки и новые вызовы". История отношений России с Европой похожа на колебания маятника – чем теплее они становятся, тем со временем больше обостряется противостояние между ними. Украина является географическим и геополитическим заложником этого колебания на протяжении многих веков. От того, каким цветом окрашен на политической карте Киев, зависит и то, кто является победителем в противостоянии Европы и России. Может ли Россия быть равноправным партнером для Европы, не применяя силу и страх? Какова настоящая цена российских денег, вложенных в критическую инфраструктуру – газопроводы, медиа, демократические институты?

      Трансатлантическое единство впервые под угрозой со времен Второй мировой войны. Страны Балто-Черноморского региона оказываются под угрозой и вынуждены искать пути для усиления собственной коллективной безопасности от конвенционных и неконвенционных угроз.

      Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру – информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также – формула Штайнмайера, особый статус Донбасса, Украина – в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.

      Также совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека и Центром гражданских свобод в рамках форума будет проведена дискуссия по актуальным проблемам обмена военнопленными в условиях непризнанной российской агрессии.

      В мероприятии примут участие авторитетные эксперты и чиновники из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

      Это масштабное мероприятие начнется выступлением влиятельного английского историка сэра Лоуренса Фридмана, заслуженного профессора в области исследований войны в Королевском Колледже Лондона. Его последняя книга "Украина и искусство стратегии" ( 2019) уже получила признание ведущих аналитических изданий на Западе как одна из лучших попыток объяснить мотивы и стратегию Путина в противостоянии с Западом через кейс Украины.

      Среди топ-спикеров форума– помощник Генерального Секретаря НАТО по публичной дипломатии Посол Таджанилдем (запланирована отдельная пресс-конференция), политический советник Министра иностранных дел Румынии Георге Магеру, директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский и другие.

      В этом году модераторами мероприятия будут бессменные сопредседатели форума Бен Годжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид, заместитель председателя ВРУ VIII созыва (также запланирована совместная пресс-конференция).

      Еще во время первого форума в 2017-м ведущие украинские и зарубежные эксперты в области международной безопасности впервые со времен российской вооруженной агрессии выразили обеспокоенность возможными последствиями имплементации политической части договоренностей в Минске для Украины, в частности предоставлением особого статуса Донбасса и проведением выборов на оккупированных территориях под российским контролем. За три года форум стал площадкой для поиска альтернативных решений для современных вызовов безопасности, минуя табу и политические заклинания.

      Львовский Форум 2019 состоится 30 октября – 1 ноября 2018 года в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

      Организаторы форума: ОО "Институт Просвещения", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.

      Львовский форум проходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонд Черного моря Немецкого фонда Маршала, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождение.

      Информационные партнеры: Украинская неделя, KyivPost, Zaxidnet, Фактор Безопасности, Цензор.НЕТ

      Телевизионные партнеры: 24 Канал, Еспресо, Первый Западный

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      Теги: Новости Украины Формула Штайнмайера Новости Львова Форум безопасности во Львове
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