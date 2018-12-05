На Лычаковском кладбище Львова неизвестные вновь совершили провокацию

В ночь на среду, 5 ноября, во Львове неизвестные попытались повредить деревянные реставрационные щиты вокруг скульптур львов на территории польского военного Кладбища Орлят, который расположен на Лычаковском кладбище города.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Этой ночью около 2:00 снова была попытка разбить конструкции, в которых расположены скульптуры львов на кладбище польских военных захоронений. К утру конструкции уже восстановили", – написал Москаленко.

Читайте также: Во Львове суд оштрафовал поляков, которые попытались зажечь файеры на Лычаковском кладбище

Учитывая системность провокаций, Львовский городской совет требует от правоохранительных органов эффективных действий по расследованию и недопущения дальнейших провокаций,

– добавил заммэра.

На место вызвали полицию и СБУ, однако провокаторов на месте задержать не удалось. Сейчас продолжаются следственные действия.

К слову, это уже не первая попытка повредить фигуры львов на Лычаковском кладбище. В конце июля группа молодых поляков совершила провокацию на Кладбище Орлят. Тогда злоумышленники разрушили реставрационную ограждение вокруг скульптур львов.

Чем известны скульптуры львов на Лычаковском кладбище?Эти две исторические скульптуры львов, вернули на Кладбище Орлят (кладбище польских военных захоронений) в декабре 2015 года. Львы "стерегли" вход на кладбище с южной стороны. Один из них имел на щите надпись на польском языке Zawsze wierny, что в переводе означает "Всегда верный". Его дополняла надпись на другом камне Tobie Polsko – в переводе "Тебе, Польша". На одном из щитов также был герб Польши, на другом – герб Львова. Скульптуры из кладбища убрала советская власть в 70-х годах прошлого века.



Возвращение львов на Кладбище Орлят в 2015 году привело к политическому скандалу, поскольку перевозки осуществили по инициативе Министерства культуры Польши без согласования с соответствующими украинскими органами власти. С тех пор скульптуры стояли закрытые деревянными щитами.