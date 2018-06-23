На Лысой горе в Киеве нашли мину времен Второй мировой

22 июня спасатели во время планового обхода обнаружили на столичной Лысой горе минометную мину времен Второй мировой войны.

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС Украины.

Читайте также: В Киеве в результате поджога сгорели два автомобиля: фото и видео

22 июня, во время плановой проверки территории урочища "Лысая гора", что в Голосеевском районе, работниками Первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования была обнаружена минометная мина АС-76 мм времен Второй мировой войны,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что пиротехники обезвредили боеприпас на полигоне.



В ведомстве добавляют, что всего с начала года на территории Киева изъяли и уничтожили 649 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Кроме этого, в ГСЧС просят киевлян и гостей города быть осторожными при обнаружении взрывоопасных предметов. Там советуют сразу звонить по телефону 101 или 102 и сообщить, где найден опасный предмет. Также следует огородить место, где лежит "находка" и не допускать к ней других людей.