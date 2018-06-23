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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

На Лысой горе в Киеве нашли мину времен Второй мировой

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Во время планового обхода спасатели обнаружили на столичной Лысой горе минометную мину времен Второй мировой войны
Во время планового обхода спасатели обнаружили на столичной Лысой горе минометную мину времен Второй мировой войны / фото из открытых источников

22 июня спасатели во время планового обхода обнаружили на столичной Лысой горе минометную мину времен Второй мировой войны.

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС Украины.

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22 июня, во время плановой проверки территории урочища "Лысая гора", что в Голосеевском районе, работниками Первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования была обнаружена минометная мина АС-76 мм времен Второй мировой войны,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что пиротехники обезвредили боеприпас на полигоне.

В ведомстве добавляют, что всего с начала года на территории Киева изъяли и уничтожили 649 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Кроме этого, в ГСЧС просят киевлян и гостей города быть осторожными при обнаружении взрывоопасных предметов. Там советуют сразу звонить по телефону 101 или 102 и сообщить, где найден опасный предмет. Также следует огородить место, где лежит "находка" и не допускать к ней других людей.

Теги: ГСЧС Оружие Новости Киева
Источник: 24 канал
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