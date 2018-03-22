На человечество подстерегает новый катаклизм: вывод ученых

Через ускоренное таяние ледника Тоттен под конец 21 века человечество может столкнуться с новым катаклизмом.

Об этом пишет РБК.

В частности, из-за таяния ледника-гиганта уровень моря поднимется на три метра.

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Эксперты выяснили, что ледник Тоттен, который расположен на Востоке Антарктиды, на полтора градуса теплее всех других прибрежных ледников.

При этом скорость его таяния скорее будет стремительно расти. Ученые выяснили, что ледник ко всему еще и размывает теплая соленая вода Индийского океана.