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На Майдан в Киеве пришел председатель СБУ Грицак: известна причина

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Василий Грицак пришел на Майдан Независимости
Василий Грицак пришел на Майдан Независимости / Громадске

В воскресенье, 18 марта, в Киеве на Майдане Независимости, где протестующие пытались разобрать металлические конструкции, пришел председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Об этом сообщает "Громадске".

Отметим, что на Майдане собрались участники акции "Движения новых сил" на акцию с требованием принять новый закон о выборах и с требованием об отставке Президента Украины Петра Порошенко.

Впоследствии участники марша "Движения новых сил" начали разбирать металлические конструкции на Майдане Независимости, установленные накануне.

Грицак отметил, что конструкции является коммунальной собственностью и разбирать их "не нужно".

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"Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", – добавил глава СБУ.

Напомним, что 17 марта на Майдане Независимости в Киеве на заказ администарции Президента появились надписи на конструкциях типа "Ялта – наша", "Алупка – наша", "Севастополь – наш" и другие.

Теги: Новости Украины протесты Новости Киева Михаил Саакашвили СБУ Василий Грицак
Источник: 24 Канал
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