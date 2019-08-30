На Майдане Незалежности в Киеве произошел пожар: дым поднялся высоко в небо – фото и видео
В Киеве на Майдане Незалежности 30 августа вспыхнул пожар. Столб дыма поднялся высоко в небо. Пожар произошел на заднем дворе торгового центра Глобус.
На место происшествия сразу же выехали спасатели – два пожарных автомобиля и 10 человек личного состава, сообщает ГСЧС в Киеве.
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Пожарные выяснили, что местом возгорания стали мусорные контейнеры. В 19:24 им удалось ликвидировать пожар.
Пожар на Майдане Незалежности: смотрите фото
Как сообщает "Информатор", обошлось без жертв. Предварительной версией причины пожара является окурок, который неосторожно выбросили с верхней площадки.
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