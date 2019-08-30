10:15
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      На Майдане Незалежности в Киеве произошел пожар: дым поднялся высоко в небо – фото и видео

      367 Читати новину українською
      Предварительно, причиной пожара на Майдане в Киеве стал неосторожно выброшенный окурок
      Предварительно, причиной пожара на Майдане в Киеве стал неосторожно выброшенный окурок / ГСЧС в Киеве

      В Киеве на Майдане Незалежности 30 августа вспыхнул пожар. Столб дыма поднялся высоко в небо. Пожар произошел на заднем дворе торгового центра Глобус.

      На место происшествия сразу же выехали спасатели – два пожарных автомобиля и 10 человек личного состава, сообщает ГСЧС в Киеве.

      Это стоит увидеть: Пожар на химпредприятии под Львовом удалось ликвидировать: фото, видео

      Пожарные выяснили, что местом возгорания стали мусорные контейнеры. В 19:24 им удалось ликвидировать пожар.

      Пожар на Майдане Незалежности: смотрите фото

      Как сообщает "Информатор", обошлось без жертв. Предварительной версией причины пожара является окурок, который неосторожно выбросили с верхней площадки.

      Пожар в центре Киева: смотрите видео

      blog_ava
      Удастся ли Зеленскому и подконтрольным ему Кабмину с Радой изменить страну
      сегодня
      330
      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар ГСЧС
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 30 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 89
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 220
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      24004
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 569
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2742
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук