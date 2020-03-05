На Майдане Независимости появились гипсовые подснежники: фото

В Киеве, на Майдане Независимости коммунальщики установили скульптуру из гипсовых подснежников. Их разместили на клумбе, где раньше была фотозоне I love Kyiv.

Скульптуру киевлянам и гостям города подарили по случаю праздника весны – 8 марта. Об этом рассказали работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района.

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Композицию изготовили из гипса. В центре скульптуры – большой цветок, его окружают семь по-меньше. Подходы к фотозоне посыпали мраморной крошкой. Коммунальщики уверяют, что конструкция надежная – не упадет. А в праздничные дни станет приятной фотозоной.

"Надеемся, что на подснежники руки у хулиганов не поднимутся", – добавили коммунальщики.

Перед гипсовыми подснежниками уже высаживают живые тюльпаны и гиацинты.

На Майдане Независимости установили гипсовые подснежники / Фото из Инстаграма Nationalmonitory, 24 канала

Обратите внимание! Фотозону I love Kyiv демонтировали в 2019 году. Она простояла на главной площади страны с лета 2017 года. Однако пострадала в результате действий вандалов.