На Майдане создали движение сопротивления капитуляции: активисты выдвинули требования власти

На Майдане Независимости в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинской власти. Они выступают против реализации формулы Штайнмайера.

Участники вече также призвали парламентские фракции "Голос", "Европейскую солидарность" и "Батькивщину" создать в Верховной Раде еще одну оппозиционную платформу – "Нет капитуляции" и наладить работу с движением сопротивления.

Важно: "Остановим капитуляцию": в городах Украины проходят вече против формулы Штайнмайера

Россия – агрессор и должна нести полную ответственность за преступления перед Украиной и ситуацией на оккупированных территориях. Донбасс и Крым должны вернуться в Украину вместе без каких-либо условий со стороны Кремля,

– зачитали со сцены резолюцию народного вече, которое состоялось в воскресенье.

Список требований протестующих к украинской власти:

– запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей или любых других регионов Украины;

– запретить использование амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР";

– запретить отвод украинских войск от линии разграничения;

– запретить формирование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбаса;

– запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине российско-украинской границы;

– выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

Стоит знать: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

Отметим, что 6 октября в городах Украины проходит акция протеста "Остановим капитуляцию". Ее участники выступают против реализации формулы Штайнмайера, по которой на оккупированном Донбассе должны состояться выборы и этот регион получит особый статус. В столице люди собрались на Майдане Независимости. В общем присутствуют 10 тысяч человек.

Смотрите видео акции протеста "Остановим капитуляцию" в Киеве:

Почему в Украине возникла дискуссия по формуле Штайнмайера

1 октября во время встречи Трехсторонней группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники руководителей государств нормандского формата.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он утверждает, что захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. В то же время гарант опроверг информацию, что Украина подписала соглашение с боевиками.

Что известно о формуле Штайнмайера

Ее в 2016 году предложил тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украина, Германии, Франции и России). По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Донбассе. Штайнмайер решил предложить такую ​​формулу, поскольку тогда минские соглашения по урегулированию ситуации на Востоке Украины не выполнялись.

В формуле, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ. А дальше, если ОБСЕ признает такое волеизъявление свободным, Украина должна предоставить особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, то есть начнет действовать закон об особом статусе этого региона. Взамен Киев получает контроль над границей.