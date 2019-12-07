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      На Майдане в Киеве устроили акцию в поддержку Беларуси: фото

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      Акция в Киеве в поддержку независимости Беларуси / ukrinform.ua

      На Майдане Независимости в Киеве устроили акцию в поддержку народа Беларуси в борьбе за независимость их страны. Акция проходит одновременно с протестами белорусов в Минске.

      "Именно сегодня Путин с Лукашенко встречаются в Сочи, где планируется подписание новых договоренностей. Подписание планируется на 8 декабря. Большая часть условий нам неизвестна. Но стало известно, что будет создано единое правительство и единый парламент", – сказал Укринформу пресс-секретарь Движения Солидарности "Разам" Олег Овчинников.

      Белорусы вышли на протест против присоединения к России: смотрите фото и видео

      Он назвал это еще одним шагом к построению союзного государства.

      Это фактически означает, что Лукашенко сдает Беларусь России. И именно сегодня мы выступаем против сдачи России Беларуси,
      – добавил Овчинников.

      Участники акции в Киеве устроят также пикет возле посольства Беларуси.

      Организаторы акции – движение Солидарности "Разам", Добровольческое Движение ОУН.

      Что известно о протестах в Беларуси

      Несколько человек 7 декабря в Минске вышли на протест против интеграции Беларуси с Россией. Завернутые в национальные флаги протестующие держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали портреты Путина. Выкрикивали также лозунги украинского евромайдана, в частности "Верим, можем, победим!"

      В какой-то момент на площадь, где устроили протест, пришли неизвестные в штатском. Между ними и пикетчиками вспыхнули столкновения. Однако это не остановило акцию.

      Почему белорусы вышли на протест

      Беларусь и Россия еще в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развития интеграции. Ранее премьер-министры двух стран говорили о том, что программа интеграции и "дорожные карты" к ней представят президентам в начале декабря. Это может быть 8 декабря.

      • Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств.
      • Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле.
      • Планируется унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка.
      • Планируют создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии.
      • Планируют частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.

      Что говорит Лукашенко

      Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что не сдаст независимость и суверенитет страны. Он также заверил, что не подпишет документы, которые "принесут вред" государству.

      По словам Лукашенко, Беларусь и Россия не ведут диалог о создании единого парламента. При этом сообщил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" находится на завершающей стадии.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты Новости Беларуси Новости России Пикет Новости Киева
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